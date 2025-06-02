Türkiye, Rusya ve Ukrayna Heyetleri Üçlü Toplantısında Bir Araya Gelecek

Türkiye, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki toplantının, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında 13.00'te başlaması planlanıyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın 13.00'te başlaması bekleniyor.

Bakan Fidan'ın başkanlık edeceği toplantıya Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın da katılması öngörülüyor.

Toplantıya katılacak Rusya heyetinde, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri Vladimir Medinskiy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov yer alıyor.

Ukrayna heyetinde ise Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad ve Dış İstihbarat Servisi Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi bulunuyor.

Türkiye, tarafları 3 yılın ardından aynı masada oturtmayı başardı

Şubat 2022'de başlayan kanlı savaşın hemen ardından, Rusya ile Ukrayna'yı aynı yıl içinde hem Antalya hem de İstanbul'da aynı masada bir araya getiren Türkiye, Mayıs 2025'te de yine İstanbul'da Rus ve Ukraynalı heyetleri 3 yılın ardından aynı masaya oturtmayı başarmıştı.

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 16 Mayıs'ta müzakereler yapılmıştı.

İki taraf, müzakerelerde "1000 kişiye 1000 kişilik" büyük bir esir takasının gerçekleştirilmesi, olası ateşkese yönelik görüşlerin ayrıntılı sunulması, ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı.

İki ülke, İstanbul'da anlaşmaya varılan esir takasının 25 Mayıs'ta tamamlandığını duyurmuştu.