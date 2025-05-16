Türkiye, Rusya ve Ukrayna Heyetleri Üçlü Toplantıda Bir Araya Geldi

Türkiye, Rusya ve Ukrayna Heyetleri Üçlü Toplantıda Bir Araya Geldi
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Türkiye, Rusya ve Ukrayna Heyetleri Üçlü Toplantıda Bir Araya Geldi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında İstanbul'da başlayan toplantıda Türkiye, Rusya ve Ukrayna heyetleri bir araya geldi. Toplantıda uluslararası güvenlik meseleleri ele alınıyor.

(ANKARA) — Türkiye, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki üçlü toplantı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında İstanbul'da başladı. Toplantıya Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katılıyor.

Toplantıya Rusya Federasyonu adına Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Ana İstihbarat Dairesi (GRU) Şefi Igor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin katılıyor.

Ukrayna heyeti ise Savunma Bakanı Rüstem Umerov başkanlığında; Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Serhiy Kyslytsia, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad ve Dış İstihbarat Servisi Birinci Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi'den oluşuyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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