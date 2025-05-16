Türkiye, Rusya ve Ukrayna Arasında Üçlü Toplantı Gerçekleşti

Türkiye, Rusya ve Ukrayna Arasında Üçlü Toplantı Gerçekleşti
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında İstanbul'da yapılan Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantı sona erdi. Fidan, taraflara barış yolunu seçme çağrısında bulundu.

(İSTANBUL ) — İstanbul'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılan Türkiye, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki üçlü toplantı sona erdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da başlayan Türkiye–Rusya–Ukrayna üçlü görüşmelerinin açılışında yaptığı konuşmada, taraflara barış yolunu seçme çağrısında bulundu. Fidan, "Bu görüşmelerin bir liderler toplantısının temelini oluşturması da oldukça önemli" ifdesini kullandı.

Bakan Fidan'ın başkanlığında sabah saatlerinde yapılan Türkiye - ABD - Ukrayna üçlü toplantının ardından gözler Türkiye, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki üçlü toplantıya çevrilmişti. Türkiye–Rusya–Ukrayna üçlü toplantısına Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.Yaklaşık bir saat süren üçlü toplantı sona erdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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