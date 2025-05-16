Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı İstanbul'da Sona Erdi

Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı İstanbul'da Sona Erdi
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Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Toplantıda Türk, Rus ve Ukrayna heyetlerinin üst düzey yetkilileri bir araya geldi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılan ve Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakereleri kapsamında düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı sona erdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk, Rus ve Ukraynalı heyetler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Yaklaşık 1 saat 45 dakika süren toplantıda Türk heyetinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy'in başkanlık ettiği Rus heyetinde, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) Başkanı İgor Kostyukov ve Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve yetkililer hazır bulundu.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un başkanlık ettiği Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad, Dış İstihbarat Servisi Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi ve yetkililer yer aldı.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
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