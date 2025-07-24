Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı İstanbul'da Gerçekleşti

Türkiye-Rusya- Ukrayna Üçlü Toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde dün İstanbul'da gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık ettiği toplantıya, çok sayıda isim katıldı. Görüşme sonrası Rusya Federasyonu Heyeti Başkanı Medinskiy açıklama yaptı.

Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşın sona erdirilmesi için Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan üçüncü tur müzakereleri Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve Moskova'nın başmüzakerecisi Vladimir Medinski, üçlü bir görüşme gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Üçüncü tur görüşmelerini tamamladıklarını kaydeden Medinskiy, son dönemde insani konularda tüm mutabakatların hayata geçirildiğini, Ukrayna-Belarus hattında yaklaşık 250 askerin takasını tamamladıklarını belirtti. Medinskiy, bunun, yaklaşık bin 200 kişilik büyük esir takasının sonuncusu olduğunu dile getirerek, savaşta yaşamını yitirenlerin değişimini de tamamladıklarını ifade etti. Ölen bir askerin naaşının ana vatanında gömülmesi gerektiğinden, naaşlarını Ukrayna tarafına geri verdiklerini kaydeden Medinskiy, ancak daha az sayıda Rus vatandaşının naaşlarını geri aldıklarını söyledi.

'İKİ TARAFTA YAKLAŞIK BİN 200 KİŞİLİK BİR TAKAS DAHA YAPILMASI KONUSUNDA ANLAŞTIK'

Medinskiy, "Öncelikle, kaynakları ve vergi mükelleflerinin parasını korumak için çevrim içi çalışacak üç çalışma grubu kurmaya karar verdik. Bunlar siyasi bir çalışma grubu, insani konularda bir çalışma grubu ve ilgili makamlardan ilgili askeri uzmanların yer alacağı askeri konularda bir çalışma grubu olacak. Dolayısıyla onlara sunulan ikinci öneri, sağlık ve tıbbi ekiplerin yaralı ve ölülerin cenazelerini alabilmesi için cephe hattında 24-48 saatlik kısa süreli ateşkes ilan edilmesiydi." dedi.

Medinskiy, "Savaş esirlerinin takasını sürdürerek, her iki tarafta yaklaşık bin 200 kişilik bir takas daha yapılması konusunda anlaştık. Bunu gizlemeyeceğim, Ukrayna tarafına daha büyük bir sayı önerdik. Kendi taraflarında da benzer bir sayı bulurlarsa, rakamlar daha yüksek olacaktır" şeklinde konuştu. Ukrayna tarafında buzdolapları ve nakliye gibi bazı teknik sorunların olduğunu belirten Medinskiy, "Ancak Ukrayna tarafına 3000 naaş daha göndermeyi teklif ettik." dedi.

"LİDERLERİN TOPLANTI YAPMASI İÇİN ÖNCELİKLE ANLAŞMAYA VARMAMIZ LAZIM"

Liderler toplantısı konusunun gündeme gelip gelmediğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Medinskiy, "Toplantı yapması için öncelikle anlaşmaya varmamız lazım. Çünkü bir toplantının spesifik bir gündemi olmalı. Toplantı bir şeyin sonu olmalı, başlangıcı değil. O sebeple, öncelikle bu süreci tamamlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Medinskiy, Ukrayna'dan kaçırıldığı iddia edilen 329 Ukraynalı çocuğun kaçının geri döndüğünün sorulması üzerine, Rusya'nın, son müzakere turunda teslim edilen Ukraynalı çocuklar listesindeki çalışmaları tamamladığını, Ukrayna listesinden çok sayıda çocuğun Rusya topraklarında hiç bulunmadığını dile getirdi.

Bakan Yardımcısı Galuzin de Ukrayna'daki ve Avrupa ülkelerine götürülen Rus çocuklarını toplantıda gündeme getirdiklerini, Ukrayna tarafına 20 çocuk ve temsilcilerinin bulunduğu bir liste teslim ettiklerini kaydetti.

Medinsky, Ukrayna tarafından ölenlerin Hristiyan geleneğine göre defnedilmesi için cenazelerini Kızıl Haç'ın katılımıyla Ukrayna tarafına teslim edeceklerini de söyledi.

'NE YAZIK Kİ, ANLAŞMAMIZIN BİR MADDESİNİN YERİNE GETİRİLMEDİĞİNİ ÖĞRENDİK'

Çatışmalar nedeniyle yerinden edilen siviller hakkında da konuşan Medinsky, "Ne yazık ki, anlaşmamızın bir maddesinin yerine getirilmediğini öğrendik. Kıyı bölgesinden, (bazı esirler) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından bölgelerine geri gönderildiler. Dürüst olmak gerekirse, neden böyle bir şey olduğunu anlamıyorum. Onları Hamas'ın yaptığı gibi esir aldıysanız, o zaman onları esir olarak değerlendirin ve öyle adlandırın. Bu durumda, onları askerlerimiz veya diğer kategorilerle takas etmeye hazırız, ancak olayları olduğu gibi adlandırmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'329 ÇOCUĞUN İSMİNİ İNCELEDİK VE ONLARI GERİ GETİRMEK İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATTIK'

Medinsky, "Son olarak, Ukrayna'dan kaçırıldığı iddia edilen on binlerce çocuktan bahsetmek istiyorum. Çocukların isimlerinin bulunduğu listenin tamamını, yani 329 çocuğun ismini inceledik ve onları geri getirmek için çalışmalar başlattık. Diğerleri üzerinde de çalışıyoruz, evet, ebeveynleri veya yasal temsilcileri bulunursa, bu çocuklar hemen onlara geri verilecek. Bu bizim önceliğimizdir" diye konuştu.