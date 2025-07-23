Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı İstanbul'da Başladı

Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin ara buluculuğunda İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı başladı.

Çırağan Sarayı'nda yapılan toplantı, 24 Şubat 2022'den bu yana devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesini hedefliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık ettiği toplantıya, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da katılıyor.

Rus heyetinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin bulunuyor.

Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya yer alıyor.

Türkiye, tarafları 3 yılın ardından aynı masada oturtmayı başardı

Şubat 2022'de başlayan kanlı savaşın hemen ardından, Rusya ile Ukrayna'yı aynı yıl içinde hem Antalya hem de İstanbul'da aynı masada bir araya getiren Türkiye, mayıs ayında da yine İstanbul'da, Rus ve Ukraynalı heyetleri 3 yılın ardından aynı masaya oturtmayı başarmıştı.

Rusya ile Ukrayna arasında, İstanbul'da 16 Mayıs ve 2 Haziran'da müzakereler yapılmıştı.