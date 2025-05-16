Türkiye - Rusya- Ukrayna görüşmesi başladı-1
Tuğçe SEZER ODABAŞI-Ataberk KURT/ İSTANBUL, İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında başladı.
Tuğçe SEZER ODABAŞI-Ataberk KURT/ İSTANBUL, İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Türkiye-Rusya- Ukrayna Üçlü Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında başladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel