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Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri Bakanları, Moskova görüşmelerindeki olumlu ve yapıcı atmosfere dikkati çekerek dörtlü formattaki temasları...

Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri Bakanları, Moskova görüşmelerindeki olumlu ve yapıcı atmosfere dikkati çekerek dörtlü formattaki temasları...

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Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri Bakanları, Moskova görüşmelerindeki olumlu ve yapıcı atmosfere dikkati çekerek dörtlü formattaki temasları sürdürmede mutabık kaldı.

Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri Bakanları, Moskova görüşmelerindeki olumlu ve yapıcı atmosfere dikkati çekerek dörtlü formattaki temasları sürdürmede mutabık kaldı.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Suriye Rusya İran Güncel Haberler

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