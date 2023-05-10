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Türkiye, Rusya, İran ve Esed rejimi Dışişleri Bakanlarının 'Suriye konulu' toplantısı başladı

Türkiye, Rusya, İran ve Esed rejimi Dışişleri Bakanlarının "Suriye konulu" toplantısı başladı

Güncel Haberler

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'deki Esed rejimi Dışişleri Bakanlarının "Suriye konulu" toplantısı Rusya'da başladı.

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'deki Esed rejimi Dışişleri Bakanlarının "Suriye konulu" toplantısı Rusya'da başladı.

Başkent Moskova'daki Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad katılıyor.

Lavrov'un, basına açık kısmında açılış konuşmasını yapacağı toplantıda, Suriye krizinin çözümüne ilişkin istişareler yapılacak.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

Türkiye Suriye Rusya İran Güncel Haberler

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