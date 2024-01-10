Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Arasında Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı İmzalanacak

TÜRKİYE, Romanya ve Bulgaristan Savunma Bakanlıkları arasında, Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı (MCM Black Sea) 11 Ocak Perşembe günü, İstanbul'da imzalanacak. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek imza töreni, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ve Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Atanas Zapryanov'un katılımıyla gerçekleşecek. Anlaşmanın detayları arasında, her ülkeden birer Mayın Karşı Tedbirleri gemisi ve bir komuta kontrol gemisi ile harekat icrası, 6 ayda en az 2 defa 15 günlük periyotlarla gerçekleştirilecek operasyonlar gibi önlemler bulunuyor. Bu iş birliği ile Karadeniz'deki seyrü-sefer emniyetine önemli katkılar sağlanması amaçlıyor.

Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Savunma Bakanlıkları arasında, Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı alınacak tedbirleri içeren Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı (MCM Black Sea) 11 Ocak Perşembe günü İstanbul'da imzalanacak. Türkiye, bölgesel güvenliğe ve Karadeniz'deki istikrara katkı sağlayacak bu mutabakatın imza törenine ev sahipliği yapacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ve Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Atanas Zapryanov'un katılımıyla imzalanacak mutabakat metni ile Karadeniz'de seyrü-sefer emniyetine katkı sağlamayı hedefleniyor.

11 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek olan anlaşma imza töreni öncesi Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklama da, "2022 yılı Şubat ayında Ukrayna'da başlayan savaş sonrası Karadeniz'e kıyıdaş ülkeler bu savaştan etkilenmeye başlamıştır. 1907 Lahey Sözleşmesi, deniz mayınlarının herhangi bir sebeple demirleme donanımlarından ayrılmaları halinde, 1 saat sonra kendiliğinden zararsız hale gelmeyenlerin kullanılmasını yasaklamaktadır. Ancak mayınların sürüklenmesi halinde ateşleme mekanizmalarının devre dışı kalıp kalmayacağı konusunda bir hüküm bulunmamaktadır" denildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından; 26 Mart 2022 tarihinden itibaren deniz karakol uçakları, İnsansız Hava Araçları, Tuzla sınıfı karakol gemileri, mayın avlama gemileri, ani müdahale botları, sahil gözetleme radarları ve elektro optik sistemler ile mayın gözetleme faaliyetlerinin kesintisiz olarak sürdüğü belirtilen açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde başlatılan çalışmalarla Romanya ve Bulgaristan ile Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı bir Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu oluşturulması hususunda mutabık kalınmış, teknik heyetler seviyesinde, geçtiğimiz Eylül ayında görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

"3 ÜLKE KARADENİZ'İ TEKRAR GÜVENLİ BİR BÖLGE HALİNE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEKTİR"

"Mayına Karşı Tedbirler Görev Grubu herhangi bir ülkeye veya yapıya karşı ya da alternatif olarak teşkil edilmemekte olup sadece savunma amaçlıdır" vurgusu yapılan açıklamada, "İnisiyatifin yürütme organı olarak tarafların Deniz Kuvvetleri komutanlarının katılımı ile bir komite oluşturulması ve yılda en az iki defa toplantı icra edilmesi, inisiyatifin komutasının altı aylık periyotlarla dönüşümlü olarak yürütülmesi, görevi yürütecek birlik ve filo komutanlarının, komutayı devralacak ülkeden görevlendirilmesi, inisiyatifin her ülkeden birer Mayın Karşı Tedbirleri gemisi (toplam üç) ile bir komuta kontrol gemisinden oluşması, altı ayda en az iki defa 15'er günlük periyotlarla harekat icra edilmesi, Yıllık Harekat Planının, tatbikat, eğitim, liman ziyaretleri ve benzeri hususları da içerecek şekilde yıllık olarak belirlenmesi hususlarında uzlaşılmıştır. Üç kıyıdaş NATO müttefiki ülke, halihazırda MCM BLACK SEA inisiyatifini operasyonel olarak işlevsel hale getirerek Karadeniz'i tekrar güvenli bir bölge haline getirmek için çalışmalarına devam edecektir. İmza törenini müteakip, imzalanan muhtıranın her üç ülkenin iç hukuk prosedürlerinden de geçmesini müteakip görev grubunun aktif hale getirilmesi planlanmaktadır. 11 Ocak 2024 tarihinde imzalanacak Mutabakat Muhtırası ile birlikte ortaya konulacak iş birliği, deniz mayınlarına karşı Karadeniz'deki seyrü-sefer emniyetine büyük katkılar sağlayacaktır" denildi.