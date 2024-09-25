Avrupa Ragbi Birliği Konferans Ligi C Grubu'nda mücadele edecek Türkiye Ragbi Milli Takımı, Edirne kampını tamamladı.

Sezonun ilk karşılaşması için Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kamp yapan milli takım, Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda gerçekleştirdiği antrenmanlarla form tuttu.

Edirne'de çalışmalarını tamamlayan milli takım, Avrupa Ragbi Birliği Konferans Ligi C Grubu'nda Moldova, Bulgaristan ve Sırbistan ile mücadele edecek.

Ragbi Milli Takımı, sezonun ilk karşılaşmasında 28 Eylül'de Moldova deplasmanına gidecek.