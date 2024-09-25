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Türkiye Ragbi Milli Takımı Edirne Kampını Tamamladı

Türkiye Ragbi Milli Takımı Edirne Kampını Tamamladı
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Avrupa Ragbi Birliği Konferans Ligi C Grubu'nda mücadele edecek olan Türkiye Ragbi Milli Takımı, Edirne'de gerçekleştirdiği antrenman kampını tamamladı. Takım, ilk maçında 28 Eylül'de Moldova ile karşılaşacak.

Avrupa Ragbi Birliği Konferans Ligi C Grubu'nda mücadele edecek Türkiye Ragbi Milli Takımı, Edirne kampını tamamladı.

Sezonun ilk karşılaşması için Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kamp yapan milli takım, Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda gerçekleştirdiği antrenmanlarla form tuttu.

Edirne'de çalışmalarını tamamlayan milli takım, Avrupa Ragbi Birliği Konferans Ligi C Grubu'nda Moldova, Bulgaristan ve Sırbistan ile mücadele edecek.

Ragbi Milli Takımı, sezonun ilk karşılaşmasında 28 Eylül'de Moldova deplasmanına gidecek.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

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