Türkiye, QS 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda 26 üniversiteyle yer aldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), dünya genelinde 106 ülke ve bölgeden 1500 üniversitenin bulunduğu QS 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda Türkiye'den 26 üniversitenin yer aldığını bildirdi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin sıralamada 20'den fazla üniversitesi bulunan ülkeler arasında en çok ilerleme kaydeden dördüncü ülke olduğu belirtildi.

İlk 1000'de Türkiye'den 11 üniversitenin yer aldığı, 9'unun geçen yıla göre sıralamasını yükselttiği, 2'sinin yerini koruduğu ve hiçbir üniversitenin gerilemediği bildirildi.

Açıklamada, 2 Türk üniversitesinin ilk 300'e, 4 Türk üniversitesinin ilk 400'e, 6 Türk üniversitesinin de ilk 500'e girdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"ODTÜ 269'uncu, İTÜ 298'inci olarak dünyanın en iyi ilk 300 üniversitesi arasına girerken Koç Üniversitesi 323'üncü, Boğaziçi Üniversitesi ise 371'inci sıraya yükseldi ve en iyi 400 üniversite arasında yerini aldı. Sabancı Üniversitesi 404'üncü, Bilkent Üniversitesi ise 415'inci sırada yer alarak dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına girmeyi başardı. Böylece 6 Türk üniversitesi, dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında yer aldı."

Açıklamada, 1000'e giren üniversiteler sıralamasında Hacettepe Üniversitesinin 571'inci, İstanbul Üniversitesinin 628'inci, Ankara Üniversitesinin 697'nci, Yıldız Teknik Üniversitesinin 736'ncı ve Gazi Üniversitesinin 915'inci sırada yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

QS'in Türkiye raporuna göre "İşveren İtibarı" göstergesinde ODTÜ, Boğaziçi ve İTÜ'nün dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına girdiği belirtilen açıklamada, Türk yükseköğretiminin, Türk üniversitelerinin ve Türkiye'nin uluslararası akademik itibarının hızla yükseldiği bildirildi.

"Bu başarı tesadüf değil"

Açıklamada, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın, "Bu başarı, tesadüf değil. Hep birlikte çok çalıştık. Daha iyilerini de başaracağız. Sıralamalara giren ve gayret gösteren tüm üniversitelerimizi tebrik ederim." değerlendirmesine de yer verildi.