Türkiye, POSEIDON-2024 Tatbikatı'na Katıldı
Milli Savunma Bakanlığı, MCM Black Sea Görev Grubu'nun 3'üncü aktivasyon faaliyetleri kapsamında Bulgaristan'da düzenlenen POSEIDON-2024 Tatbikatı'na katıldığını açıkladı. Tatbikat, Karadeniz'de mayın tehdidine karşı deniz güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM Black Sea) Görev Grubu 3'üncü Aktivasyon Faaliyetleri kapsamında, Bulgaristan'ın ev sahipliğinde POSEIDON-2024 Tatbikatı'na katılım sağlandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karadeniz'de mayın tehdidine karşı deniz güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulan MCM Black Sea Görev Grubu'nun 3-13 Kasım tarihleri arasında 3'üncü aktivasyon faaliyetini icra ettiği belirtildi.
Açıklamada, MCM Black Sea unsurlarının Bulgaristan'ın ev sahipliğinde icra edilen POSEIDON-2024 Tatbikatı'na katılım sağladığı ve tatbikat kapsamında eğitimlerin gerçekleştirildiği kaydedildi.