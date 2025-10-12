Türkiye-Polonya Su Altı Taarruz Tatbikatı 2025 Devam Ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris'te gerçekleşen Türkiye-Polonya Su Altı Taarruz Deniz Özel Harekat Tatbikatı-2025 hakkında bilgi verdi. Tatbikatta SAT ve Formoza timleri, çeşitli eğitimler gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris'te devam eden "Türkiye- Polonya Su Altı Taarruz Deniz Özel Harekat Tatbikatı-2025"e ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Aksaz'daki tatbikatın, SAT timleri ile Formoza timlerinin katılımıyla icra edildiği belirtildi.
Tatbikat kapsamında "Yakın Muharebe Harekatı Atış Eğitimleri", "Meskun Mahallerde Muharebe Eğitimleri", "Gemi Zapt ve Müsadere Eğitimleri"nin başarıyla gerçekleştirildiği aktarılan paylaşımda, tatbikata ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel