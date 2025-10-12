Haberler

Türkiye-Polonya Su Altı Taarruz Tatbikatı 2025 Devam Ediyor

Türkiye-Polonya Su Altı Taarruz Tatbikatı 2025 Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris'te gerçekleşen Türkiye-Polonya Su Altı Taarruz Deniz Özel Harekat Tatbikatı-2025 hakkında bilgi verdi. Tatbikatta SAT ve Formoza timleri, çeşitli eğitimler gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris'te devam eden "Türkiye- Polonya Su Altı Taarruz Deniz Özel Harekat Tatbikatı-2025"e ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Aksaz'daki tatbikatın, SAT timleri ile Formoza timlerinin katılımıyla icra edildiği belirtildi.

Tatbikat kapsamında "Yakın Muharebe Harekatı Atış Eğitimleri", "Meskun Mahallerde Muharebe Eğitimleri", "Gemi Zapt ve Müsadere Eğitimleri"nin başarıyla gerçekleştirildiği aktarılan paylaşımda, tatbikata ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in attığı imzanın arkasında durması sağlanmalı

Erdoğan'dan Mısır'daki zirve öncesi tarihi İsrail çağrısı
Güne depremle uyanan ilimiz için Naci Görür'den korkutan değerlendirme

Güne depremle uyanan ilimiz için Naci Görür'den korkutan değerlendirme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'un yeni maaşı ortaya çıktı! Parayı koyacak yer bulamayacak

Yeni maaşı ortaya çıktı! Parayı koyacak yer bulamayacak
Güne depremle uyanan ilimiz için Naci Görür'den korkutan değerlendirme

Güne depremle uyanan ilimiz için Naci Görür'den korkutan değerlendirme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.