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Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü İşbirliği Süreci Güvenlik Konularını Ele Aldı

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Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu, Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü İşbirliği Süreci'nin dördüncü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, üçlü istişare formatının güvenlik konularında ne kadar faydalı ve etkili olduğunu vurguladı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı karşısında bu işbirliğinin önemini bir kez daha gördüklerini belirtti.

Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu, Türkiye-Polonya- Romanya Üçlü İşbirliği Süreci hakkında, "Bu görüşmeler sayesinde üçlü istişare formatının ne kadar faydalı ve ne kadar etkili olduğunu bir kez daha kanıtlamış olduk. Özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı karşısında bunun ne kadar yararlı olabileceğini görmüş olduk." dedi.

Odobescu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorski ile Türkiye-Polonya- Romanya Üçlü İşbirliği Süreci'nin dördüncü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Helenow Sarayı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Odobescu, üçlü istişarelerin özellikle güvenlik konusunda önemli olduğuna işaret ederek, görüşmelerde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ele alındığını, NATO'nun Ukrayna'yı ne şekilde destekleyebileceğinin masaya yatırıldığını söyledi.

İstişarelerde NATO'nun doğu kanadında atabileceği adımların görüşüldüğünü belirten Odobescu, geçen hafta Romanya'nın Ukrayna'ya Patriot sistemleri vereceğini açıkladığını hatırlatarak, bölgenin sadece insani bakımdan da önem taşıdığını dile getirdi.

Odobescu, bölgenin güvenliğinin sağlanmasının herkes için faydalı olacağını ifade ederek, "Bu görüşmeler sayesinde üçlü istişare formatının ne kadar faydalı ve ne kadar etkili olduğunu bir kez daha kanıtlamış olduk. Özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı karşısında bunun ne kadar yararlı olabileceğini görmüş olduk." diye konuştu.

Üç ülkenin özellikle bölgedeki güvenliğin sağlanması açısından çok önemli rol oynadığını söyleyen Odobescu, istişarelerde Karadeniz bölgesindeki güvenlikle ilgili ülkesinin görüşlerini paylaştığını belirtti.

Odobescu, "Bunun dışında hibrit savaş şekillerinden bahsetmiş olduk. Özellikle mücavir bölgelerin güvenliği açısından bu tür savaşların ne kadar tehlikeli olduğunu, tehdit oluşturduğunu konuştuk." dedi.

Özellikle Moldova konusunun masaya yatırıldığını aktaran Odobescu, Moldova ve Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne girme yolunda olduğunu hatırlatarak, Romanya, Türkiye ve Polonya olarak bu sürece destek verme konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

Bakan Odobescu, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Odobescu, yeni NATO Genel Sekreteri seçilen Mark Rutte'yi tebrik ederek, NATO'nun doğu kanadında savunma ile caydırma kapasitesine öncelik verilmesi ve Ukrayna'yı destekleme çabalarında iyi bir koordinasyon sağlanması gerektiğini söyledi.

Karadeniz'in mayınlardan temizlenmesi konusunda anlaşma imzalandığını anımsatan Odobescu, anlaşmanın Karadeniz'de denizcilik faaliyetlerinin güvenliğinin sağlanması açısından önemini vurguladı.

Odobescu, NATO üyeleri olarak Karadeniz'in mayınlardan temizlenmesi bakımından kendilerini sorumlu hissetiklerini dile getirerek, bunun Bulgaristan, Romanya ve Türkiye arasındaki üçlü işbriliğinin göstergesi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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