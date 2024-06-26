Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü İşbirliği Devam Ediyor

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorski, Türkiye-Polonya- Romanya arasında üçlü istişare düzeyindeki işbirliğine devam etme konusunda mutabık kaldıklarını belirterek "NATO'nun doğu kanadına yatırım yapılması gerektiği konusunda hemfikir olduğumuz için çok mutluyum." dedi.

Sikorski, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu ile Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü İşbirliği Süreci'nin dördüncü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Helenow Sarayı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Polonya'nın iki önemli müttefikinin, Varşova'da bulunduğunu kaydeden Sikorski, Bakan Fidan ve Odobescu'nun Varşova'ya ilk resmi ziyaretinin olduğunu ifade etti.

Sikorski, Romanya ve Türkiye ile uzun yıllardır süregelen bir dostluğun söz konusu olduğunu vurgulayarak bu dostluk sayesinde görüşmelerin çok samimi ve dostane bir ortamda gerçekleştiğini söyledi.

Polonyalı Bakan, görüşmelerde sınamalar, NATO'yu nasıl güçlendirebilecekleri ve Baltık, Karadeniz ve Akdeniz bölgesindeki güvenliği sağlamak için neler yapabilecekleri konularının ele alındığını belirterek "NATO'nun doğu kanadına yatırım yapılması gerektiği konusunda hemfikir olduğumuz için çok mutluyum." dedi.

Öte yandan görüşmelerde Polonya'nın güvenliği açısından önemli olan konuları da masaya yatırdıklarını söyleyen Sikorski, şunları kaydetti:

"Bunlar arasında Ukrayna'ya verilmesi gereken şartsız destek de var. Kremlin'in niyeti konusunda bir netliğe ihtiyacımız var. Rusya'nın kalıcı barışa önem verdiğine inanmak artık imkansızdır. Rusya revizyonist bir ülkedir bunu biliyoruz ve Avrupa'daki barışı inşa ederken Rusya'nın düşmanca tutumlarından vazgeçmeyeceğini biliyoruz. Aynı zamanda sayın bakanlara Belarus tarafından Rusya'nın desteğiyle sınırımızda oluşturulan göç baskısıyla her gün mücadele eden Polonyalı askerler ve sınır güvenlik güçlerinin çabalarından bahsettim."

Sikorski, Polonya'nın ortaklarının mücadele ettiği güvenlik sınamaları ve sorunlarının farkında olduklarını belirterek bundan dolayı Polonyalı askerlerin hem Türkiye'de hem de Romanya'da bulunduğunu söyledi.

Öte yandan "Brüksel'de NATO'da ve Viyana'da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatında (AGİT) bulunan elçilikler" ile "Kiev, Kişinev ve diğer yerlerdeki elçilikler" düzeyinde işbirliğini sürdürecekleri konusunda mutabık kaldıklarını vurgulayan Sikorski, "Üçlü istişare düzeyinde bu işbirliğine devam etme konusunda da mutabık kaldık." dedi.

Sikorski, konuşmasının ardından NATO Genel Sekreterliğine atanan Hollanda Başbakanı Mark Rutte'den beklentilerinin ne olduğunun sorulması üzerine de "Biz onun dostuyuz. Biz oyumuzu ona verdik. (Jens) Stoltenberg'in politikasını çok iyi şekilde sürdürüceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.