Türkiye Polis Radyosu 73. Yaşını Kutluyor

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 73'üncü yaşını kutlayan Türkiye Polis Radyosu'nun yarın başlayacak yeni yayın döneminde de evlere, yollara ve gönüllere konuk olmaya devam edeceğini bildirdi.

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"5 Ekim 1952'den itibaren huzurun ve güvenin sesi olan Türkiye Polis Radyosu 73 yaşında. Tam 73 yıldır sesimizle hayatınıza eşlik ediyoruz. 6 Ekim'de başlayacak olan yeni yayın döneminde de aynı heyecanla evlerinize, yollarınıza ve gönüllerinize konuk olmaya devam edeceğiz."

Paylaşımda ayrıca, Türkiye Polis Radyosu'nun yeni yayın dönemi için hazırlanan videoya da yer verildi.