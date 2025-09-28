Haberler

Türkiye Polifonik Korolar Derneği Korosu, Ankara Kültür Yolu Festivali'nde Performans Sergiledi

Ankara Kültür Yolu Festivali'nde Türkiye Polifonik Korolar Derneği Korosu, farklı illerden gelen koro sanatçılarıyla birlikte çeşitli eserler seslendirdi. Doç. Dr. İlknur Özal Göncü'nün şefliğinde gerçekleştirilen konser müzikseverler tarafından ilgiyle takip edildi.

Türkiye Polifonik Korolar Derneği Korosu, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalin son gününde, Musiki Muallim Mektebi Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Türkiye'nin çeşitli illerinden koro sanatçıları eserler seslendirdi.

Doç. Dr. İlknur Özal Göncü şefliğindeki koro, "Locus Iste", "Panis Angelicus", "Kebapçıların Şişi", "Bir Dalda İki Elma" gibi eserleri müzikseverlerle buluşturdu.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
