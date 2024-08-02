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Türkiye, Paris 2024 Olimpiyatlarında bronz ve gümüş madalya kazandı

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Paris 2024 Olimpiyat oyunlarında Türkiye, okçulukta bronz, atıcılıkta da gümüş madalya alarak 35. sırada yer aldı. Ayrıca voleybol takımı çeyrek finale yükseldi ve diğer sporcular da mücadele etti.

(ANKARA) - Paris 2024 Olimpiyat oyunlarında altı gün sonunda Türkiye okçulukta bronz, atıcılıkta da gümüş madalya alarak listede 35. sırada bulunuyor.

Paris 2024 Olimpiyatları'nın 6. gününde Voleybol takımı C Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı. Milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 kg çeyrek finalinde Moğolistan'dan Enkhjargal Munguntsetseg'i 5-0 yenerek yarı finale yükseldi. Okçulukta Abdullah Yıldırmış, Ulaş Berkim Tümer ve Elif Berra Gökkır mücadele verdi. Boksta ise bugün Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş ringe çıktı. Yüzmede Berke Saka ile Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir, Gizem Güvenç ve Zehra Duru Bilgin'den oluşan 4x200 kadın bayrak takımı havuza girdi. Yelkende Yiğit Yalçın Çıtak, Merve Vatan ve Ecem Güzel yarışmalara katıldı. Atletizmde ise Salih Korkmaz erkeklerde, Meryem Bekmez kadınlarda 20 km yürüyüş kategorisinde yarıştı.

Türkiye için Olimpiyatların altıncı gün (01.08.2024)  sonuçları  şöyle:

Voleybol Kadınlar

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Voleybol Kadınlar'da Filenin Sultanları grubundaki ikinci maçta Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı. Sultanlar rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti. Filenin Sultanları, bu galibiyet sonrası adını çeyrek finale yazdırdı.

Okçuluk

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Okçuluk Erkekler Bireysel Son 64 Turu'nda milli okçumuz Muhammed Abdullah Yıldırmış, ABD'li Brady Ellison ile mücadele etti. Müsabakayı dünya 7 numarası rakibine karşı kaybeden Muhammed Abdullah Yıldırmış turnuvaya veda etti.

Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Elif Berra Gökkır, kadınlar bireysel ilk turunda Malezya'dan Nurul Azreena Fazil'i 6-0 yenerek son 32 turuna yükseldi.

17 yaşındaki milli okçu Elif Berra Gökkır, kadınlar bireysel son 32 turunda İran'dan Mobina Fallah'ı 6-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Okçuluk kadınlar bireyselde son 16 turu ve devamındaki tüm turlar 3 Ağustos Cumartesi günü yapılacak. Milli sporcu son 16 turunda Japonya'dan Satsuki Noda ile karşılaşacak

Boks

Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54kg çeyrek finalinde Moğolistan'dan Enkhjargal Munguntsetseg'i 5-0 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finale kalarak madalyayı garantileyen milli sporcunun finale yükselme mücadelesi 4 Ağustos Pazar günü yapılacak.

Boks Kadınlar 66 Kilogram'da ringe milli eldiven Busenaz Sürmeneli çıktı. Dünya 1 numarası ve son Olimpiyat şampiyonu milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli, Dünya 12 numarası rakibi Polonyalı Aneta Rygielska ile karşılaştı. Busenaz Sürmeneli rakibini 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Boks Kadınlar 50 Kilogram'da dünya 1 numarası Buse Naz Çakıroğlu da Meksikalı Fatima Herrera ile karşılaştı. Çakıroğlu, rakibini 5-0 ile eleyerek Çeyrek finale yükseldi. Buse Naz Çakıroğlu 3 Ağustos'ta Çeyrek Final mücadelesine çıkacak.

Atletizm

Olimpiyat Oyunları'nda Atletizmde Salih Korkmaz ve Meryem Bekmezci 20 Kilometre Yürüyüş yarışlarında mücadele etti. Salih Korkmaz, Erkekler 20 Kilometre Yürüyüş müsabakasını 1 saat 29 dakika ve 5 saniyelik dereceyle 45. sırada tamamladı. Meryem Bekmezci ise, Kadınlar 20 Kilometre Yürüyüş müsabakasında 1 saat 38 dakika 6 saniyelik derecesiyle 40. oldu.

Yüzme Kadınlar

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Yüzme Kadınlar 4x200 Metre Serbest Bayrak Yarışı Elemeleri'nde Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir, Gizem Güvenç ve Zehra Duru Bilgin mücadele etti. Müsabakayı 8.05.18'lik dereceyle 8. sırada bitiren ve genel klasmanda da 16. sırada yer bulabilen milliler, oyunlara veda etti.

Yüzme Erkekler

Milli yüzücü Berke Saka, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarıştığı 200 metrede yarı finale çıkamadı. Paris'teki La Defense Arena'da yapılan erkekler 200 metre karışık elemelerinde mücadele eden ve serisini 2.01.99'luk dereceyle 4'üncü bitiren Berke Saka, genel sıralamada 17'inci sırada yer aldı ve yarı finale kalamadı.

Yelken

Olimpiyat Oyunları'nda milli yelkenci Yiğit Yalçın Çıtak, ILCA 7 kategorisinde ilk yarışı 18, ikinci yarışı 13. sırada bitirdi. İlk günü genel klasmanda 43 sporcu arasında 15. sırada tamamlayan milli  sporcunun mücadelesi yarın iki yarışla daha devam edecek.

Olimpiyat Oyunları'nda milli yelkenci Ecem Güzel, ILCA 6 kategorisinde ilk yarışı 9. sırada tamamlarken ikinci yarış olumsuz koşullar nedeniyle yarına ertelendi.

Milli sporcu Merve Vatan'ın mücadele ettiği kadınlar Yelken  IQ Foil'de bugün 3 yarış yapıldı. Genel sıralamada 18. sırada yer alan Merve Vatan'ın olimpiyat mücadelesi sona erdi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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