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Türkiye Paravolley Süper Lig Şampiyonası ve 1. Lig play-off maçları tamamlandı

AA - Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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Türkiye Paravolley Süper Lig Şampiyonası ve 1. Lig play-off maçları tamamlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen Türkiye Paravolley Süper Lig Şampiyonası ve 1. Lig play-off müsabakalar sona erdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen Türkiye Paravolley Süper Lig Şampiyonası ve 1. Lig play-off müsabakalar sona erdi.

Gençlik ve Spor Merkezi'nde 8 ilden 12 takımın katılımıyla 23 Haziran'da başlayan organizasyonda, yaklaşık 160 sporcu mücadele etti.

Paravolley Süper Ligi 2021-2022 sezonu şampiyonu Karaman İl Özel İdare Spor Kulübü olurken, Karadeniz Ereğli Belediyespor ikinci, Ayyıldız Engelliler Spor Kulübü ise üçüncü sırayı aldı.

Paravoley 1. Lig 2021-2022 sezonu play-off final maçında Kahramanmaraş Onikişubat NF Spor Kulübü'nü 3-2 yenen Ankara Engelsiz Serebral Palsi Spor Kulübü, şampiyon oldu. Her iki ekip de yeni sezonda Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.

Dereceye giren kulüplere kupa ve madalyaları, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Yönetim Kurulu Üyesi Arif Ölmez, TBESF Yönetim Kurulu Üyesi Halil İbrahim Sarı, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Çelik ile Alaplı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Demir tarafından verildi.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

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