Türkiye-Paraguay diplomatik ilişkilerinin 70. yıl dönümünde Soğanlı'da sıcak hava balonu havalandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ve Türkiye ile Paraguay arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümü dolayısıyla, Kapadokya'nın giriş kapısı olarak nitelendirilen Soğanlı'da Paraguay bayraklı sıcak hava balonu uçuşu gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ve Türkiye ile Paraguay arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümü dolayısıyla, Kapadokya'nın giriş kapısı olarak nitelendirilen Soğanlı'da Paraguay bayraklı sıcak hava balonu uçuşu gerçekleştirildi.

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Valdez'in ev sahipliğindeki etkinliğe, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, çoğunluğu Güney Amerika ülkelerinin Ankara Büyükelçileri olmak üzere çok sayıda büyükelçi ve diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Valdez, Vali Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ve diğer büyükelçiler, Paraguay bayraklı sıcak hava balonunun önünde kurdele kesti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Burada konuşan Valdez, Türkiye ve Paraguay arasındaki diplomatik ilişkilerin başlangıcının 70. yıl dönümü olması dolayısıyla bugünün çok anlamlı olduğunu belirterek "İki ülke arasında her anlamda çok önemli ilişkiler geliştiriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Paraguay'ı ziyaretinin ardından iki ülke ilişkilerinin her alanda dinamizm kazandığını vurgulayan Valdez, "Kovid döneminde Türkiye'den çok önemli yardım ve işbirliği aldık. Bu muhteşem ülkeyle sahip olduğumuz dostluktan dolayı çok onurluyuz ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Valdez, "Kapadokya tüm Paraguaylıların kalbine, gönlüne çok yakın bir bölgedir. Burada olmaktan dolayı da gururluyuz. Her geçen gün burada daha fazla Paraguaylı turist ağırlıyoruz. Bu, bayrağımızın bulunduğu balonla birlikte üçe katlanacaktır." değerlendirmesini yaptı.

"Bu dostluğun sonsuza kadar devam etmesini istiyoruz"

Paraguay bayraklı sıcak hava balonunun, ilişkileri daha fazla geliştirmeye katkı sağlayacağını kaydeden Valdez, "Dostluğuyla misafirperverliğiyle hem ailem, hem ben, hem vatandaşlarımız olarak bu ülkeye bayılıyoruz. Bu dostluğun sonsuza kadar devam etmesini istiyoruz." dedi.

Kayseri Valisi Çiçek de 11 büyükelçi, çok sayıda büyükelçilikten temsilciler ve turist grubuyla Soğanlı Vadisi'nde bulunduklarını belirterek "Soğanlı Vadisi her geçen gün daha başka bir noktaya gidiyor. Bütün ülkelerin tanıdığı, bildiği bir noktaya gidiyor." diye konuştu.

Büyükelçi Valdez'in ev sahipliğinde Paraguay bayraklı balonun açılış törenini gerçekleştirdiklerini kaydeden Çiçek, Büyükelçi Valdez'in Paraguay'dan bölgeye daha fazla misafir geleceğinin müjdesini verdiğini söyledi.

Bölgeye büyük yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Çiçek, "Bu bölgenin her geçen gün büyümesini çok önemsiyoruz. Büyükelçilerin burada olması bizim için çok mutluluk verici bir şey." ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç da Soğanlı Vadisi'nin her geçen gün kamuoyunda ve yurt dışında tanındığına işaret etti.

Büyükkılıç, Soğanlı Vadisi'nin çok daha ileri düzeye erişebileceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından biri Paraguay bayraklı olmak üzere grubu taşıyan 4 sıcak hava balonu havalanarak Soğanlı semalarında süzüldü.