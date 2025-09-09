Haberler

Türkiye-Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü İmzalandı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan, Türkiye-Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu'nun 16. Dönem Toplantısı'nda protokole imza attı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan, "16'ncı Türkiye-Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü"ne imza koydu.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu 16'ncı Dönem Toplantısı İslamabad'da başladı. Toplantıya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan eşbaşkanlık ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye-Pakistan KEK 16'ncı Dönem Toplantısı'nın ardından her iki Bakan tarafından "16'ncı Türkiye-Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü"nün imzalandığı bildirildi.

Paylaşımda, toplantıya ve imzalanan protokole ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
500
