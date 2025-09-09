Türkiye-Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü İmzalandı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan'ın eşbaşkanlık yaptığı Türkiye-Pakistan Karma Ortak Komisyonu 16'ncı Dönem Toplantısı sonrası 16'ıncı Türkiye-Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü imzalandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Pakistan Karma Ortak Komisyonu'nun 16'ncı Dönem Toplantısı için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitti. Güler, Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

MSB'den yapılan diğer bir paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan'ın eşbaşkanlık yaptığı Türkiye-Pakistan Karma Ortak Komisyonu (KEK) 16'ncı Dönem Toplantısı'nın ardından her iki Bakan tarafından '16'ıncı Türkiye-Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü' imzalandı" bilgisine yer verildi.