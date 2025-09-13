Haberler

Türkiye, Pakistan'daki Terör Saldırısını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde meydana gelen terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı. Saldırıda 12 askerin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Güney Veziristan bölgesinde gerçekleşen olayda 12 asker hayatını kaybetmişti.

