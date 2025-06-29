Türkiye, Pakistan'daki Terör Saldırısını Kınadı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pakistan'daki terör saldırısını en güçlü şekilde kınadıklarını ifade ederek, Türkiye'nin her zaman Pakistan'ın yanında olacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pakistan'daki terör saldırısını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek, "Türkiye olarak her zaman olduğu gibi dost ve kardeş Pakistan'ın yanında olacak, kardeşlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından, Pakistan'da gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Pakistan'ın Hayber Pahtunya eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü şekilde kınadıklarını kaydeden Altun, "Saldırıda yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Pakistan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi dost ve kardeş Pakistan'ın yanında olacak, kardeşlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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