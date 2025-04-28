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Türkiye, Pakistan'a Silah Gönderdiği İddiasını Yalanladı

Türkiye, Pakistan'a Silah Gönderdiği İddiasını Yalanladı
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İletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organlarının 'Türkiye, Pakistan'a 6 uçak dolusu silah gönderdi' iddiasını doğru olmadığını açıkladı. Açıklamada, Türkiye'den sadece bir nakliye uçağının yakıt ikmali için Pakistan'a iniş yaptığı belirtildi.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, ' Türkiye, Pakistan'a 6 uçak dolusu silah gönderdi' iddiası doğru değildir" denildi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, ' Türkiye, Pakistan'a 6 uçak dolusu silah gönderdi' iddiası doğru değildir. Türkiye'den hareket eden bir adet nakliye uçağı, yakıt ikmali sebebiyle Pakistan'a iniş yapmıştır. Ardından belirlenen rotasında hareketine devam etmiştir. Yetkili kişi ve kurumların açıklamaları dışında yapılan spekülatif haberlere itibar edilmemelidir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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