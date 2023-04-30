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Türkiye, Özbekistan'daki referandumun huzur ve barış içerisinde tamamlanmasından memnun

Türkiye, Özbekistan'daki referandumun huzur ve barış içerisinde tamamlanmasından memnun

Güncel Haberler

Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan'da düzenlenen anayasa değişikliği referandumunun, huzur ve barış ortamı içerisinde tamamlanmış olmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan'da düzenlenen anayasa değişikliği referandumunun, huzur ve barış ortamı içerisinde tamamlanmış olmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özbekistan'da 30 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen anayasa değişikliği referandumunun, huzur ve barış ortamı içerisinde tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Köklü bağlara sahip olduğumuz Özbekistan'ın istikrar ve refahına büyük önem atfediyor, referandum sonuçlarının dost ve kardeş Özbek halkı için hayırlı olmasını diliyoruz. Türkiye, kardeş Özbekistan'daki reform sürecini desteklemeye devam edecektir."

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel

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