Bakan Fidan, Güler, Yerlikaya ve MİT Başkanı Kalın, Türkiye-Özbekistan 4 Artı 4 Mekanizması Birinci Toplantısı'na Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Savunma Bakanı Shurat Halmuhamedov, İçişleri Bakanı Aziz Tashpulatov ve Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Bahodir Kurbonov Ankara'daki Türkiye-Özbekistan 4 artı 4 Mekanizması Toplantısı'na katıldı. Toplantı öncesi aile fotoğrafı çekimi yapıldı.