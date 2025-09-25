Türkiye-Orta Doğu Ticaret Fuarı Açıldı: Hedef 50 Milyar Dolar İhracat

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Hedefimiz pazarlarda Türk ürünlerinin bilinirliğini artırmak, firmalarımızın etkinliğini güçlendirmek ve ihracatımızın sürdürülebilir şekilde büyümesini sağlamak." dedi.

Türkiye- Orta Doğu Ticaret Fuarı (TRADEF 2025), Kuzeykent Fuar Alanı'nda düzenlenen törenle açıldı.

Fuarın açılışında konuşan Gürcan, 2002 yılında 36,1 milyar dolar olan ihracatın 2024 yılında 261,8 milyar dolara çıktığını söyledi.

Aynı dönemde ihracatçı firma sayısının 33 binden 180 bine yükseldiğine dikkati çeken Gürcan, şöyle devam etti:

"Dünyanın dört bir yanına ulaşan 240'ı aşkın ihracat rotası oluşturduk. Bu yılın ocak-ağustos döneminde ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artarak 178 milyar dolara yükselmiştir. Ekonomimiz 2024 yılında yüzde 3,2 büyümüş, bu büyümenin 1,1 puanlık kısmı doğrudan net ihracat katkısıyla sağlanmıştır. 2025 yılının ikinci çeyreğinde güçlü performans kaydederek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 büyüyen ekonomimiz, küresel ekonomide yaşanan olumsuz koşullara ve artan belirsizliklere rağmen son 20 çeyrektir kesintisiz şekilde üst üste büyümeye devam etmiştir."

Geçen yıl mal ve hizmet ihracatını desteklemek üzere 24,7 milyar liralık kaynağı firmaların hizmetine sunduklarını belirten Gürcan, "2025 yılı için ise 25,5 milyar lirası mal, 7,3 milyar lirası hizmet ihracatına yönelik olmak üzere yaklaşık 33 milyar liralık destek bütçesi öngörüyoruz. Hedefimiz pazarlarda Türk ürünlerinin bilinirliğini artırmak, firmalarımızın etkinliğini güçlendirmek ve ihracatımızın sürdürülebilir şekilde büyümesini sağlamak. Bu kapsamda 2028 yılına kadar uzak ülkelere ihracatımızı 50 milyar dolara ulaştırmayı, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin toplam ihracatımızdaki payını ise yüzde 30 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Türkiye ile ilişkileri önemsiyoruz"

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, ülkesinin fuara katılımının iki ülke arasında ekonomik ortaklığın sadece bir ticaret alışverişi değil, aynı zamanda ortak geleceğe yatırım olduğunu gösterdiğini söyledi.

Türkiye ile ticaretlerinin arttığını dile getiren Zahiri, "İki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel refahı artırmaya yönelik ortak vizyona dayanmaktadır. Bu ilişkiler gümrük vergilerini azaltan, mal, hizmet ve yatırımların dolaşımını kolaylaştıran Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın 2023'te imzalanmasıyla taçlandırılmıştır. Bu da yenilenebilir enerji, ileri sanayi, teknoloji, turizm ve yapay zeka gibi stratejik sektörlerde daha fazla işbirliğinin önünü açmıştır." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile ilişkileri önemsediklerini vurgulayan Zahiri, "Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğini yalnızca ekonomik bir tercih olarak değil, tüm bölgenin istikrarına ve büyümesine katkı sağlayan stratejik bir ortaklık olarak görüyoruz. Ayrıca birlikte elde ettiğimiz başarının halklarımız üzerinde olumlu yansımalar yapacağına ve istihdam ile yatırımlar yoluyla gelecek nesillere fayda sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Vali Yardımcısı Aydın Ergün, fuarın önemine değinerek, "Ticaretin kalbine yolculuk sloganı ve '2025 yılında gönül coğrafyamızın alın teri' temasıyla yola çıkan fuar, Türkiye ile Orta Doğu ve Afrika pazarlarına açılmak isteyen firmalar için stratejik önem taşıyor. BAE'nin milli katılımı ise ticaret hacmi, yatırım ilişkileri açısından büyük önem taşımaktır." görüşünü paylaştı.

Fuarı düzenleyen İstamonu Fuarcılığın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karadeniz de Kastamonu'da ikinci fuarlarını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu ve fuarın ana sponsoru Winsa'nın Ankara Bölge Müdürü Bülent Alper Dede'nin konuşmalarının ardından fuarın açılışı yapıldı.

98 firmanın yer aldığı fuar, 27 Eylül Cumartesi gününe kadar açık kalacak.