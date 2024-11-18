Türkiye, Orman Varlığını Artırmada Avrupa Birincisi

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, dünyada orman varlığını en çok artıran ülkeler sıralamasında Türkiye'nin dünya altıncısı, Avrupa birincisi olduğunu bildirdi.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Merkez Misafirhanesi'nde İklime Dirençli Ormancılık Projesi (İDOP) kapsamında "Orman Okulları Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştaya katılan Orman Genel Müdürü Karacabey, burada yaptığı konuşmada, teşkilat olarak vatan topraklarının erozyonla ve başka afetlerle yok olmaması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere devam ederek aktarılması gibi çok önemli bir sorumluluğu üstlendiklerini söyledi.

Bugün 44 bine ulaşan genel müdürlük çalışanlarıyla mesai mefhumu gözetmeden 7 gün 24 saat ve yılın 365 günü görevlerinin başında olduklarını vurgulayan Karacabey, "Ülkemiz ormancılığı için daha çok çalışmamız gerekiyor ve bizler de öyle yapıyoruz zaten." diye konuştu.

Ormanların da iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden korunması gerektiğini dile getiren Karacabey, şöyle devam etti:

"İklime Dirençli Ormancılık Projesi (İDOP) diye yeni bir projeye başlıyoruz. Ağırlık tabii ki orman yangınlarıyla mücadele. Bu projenin içerisinde orman yangınlarına dirençli ormanlar oluşturmak var. Bu nasıl mümkün olacak? Özellikle ormanlardaki altyapı çalışmalarının, ormana ulaşım imkanlarının artırılması, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan teknolojinin ve imkanların geliştirilmesi. Aynı zamanda orman içerisinde yaşayan veya ormana yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın da orman yangınları konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman ormanlarımızın yangına karşı dirençli hale geldiğinden bahsedebiliriz."

Orman varlığını en çok artıran ülkeler sıralaması

Orman Genel Müdürlüğünün lokomotifliğinde yürütülen ormanlaştırma çalışmalarından bahseden Karacabey, şöyle devam etti:

"Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA) 2020 yılı raporuna baktığımız zaman dünyada orman varlığını en çok artıran ülkeler sıralamasında Türkiye dünya altıncısı, Avrupa birincisi olarak yer alıyor. Yine en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında da aynı raporda Türkiye Avrupa'da ilk sırada, dünyadaysa 4. sırada yer alıyor. Bu yönüyle de baktığımızda hakikaten bizden önceki meslektaşlarımızın yapmış oldukları başarılı çalışmalar meyvelerini vermiş. Ülkemiz, dünyada orman varlığı azalma eğilimindeyken bunun tam tersine orman varlığını artıran nadir ülkelerden bir tanesi. Avrupa'da da bu işin lideri durumuna yükselmişiz."

Karacabey, ormanların korunması ve geliştirilmesinde, yeri geldiği zaman aşı, yeri geldiği zaman gerekli teknik müdahaleler yapılmazsa ormanların devam etmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Bakımı yapılmayan ormanların, birçok hastalığa, birçok dış etkene maruz kalarak varlığını devam ettiremez hale geleceğini vurgulayan Karacabey, "Orman alanlarının sürdürülebilir bir şekilde devamlılığını sağlamak için de çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

1927 orman parkında 45 bin kişi istihdam ediliyor

Karacabey, orman ekosisteminin sunduğu tüm ürün ve hizmetlerin toplumun tüm kesimlerinin çok yönlü istifadesine sunulması noktasında da önemli görevler icra ettiklerini belirtti.

Bunların başında işte bugün orman parkı dedikleri eski adıyla mesire alanlarını da oluşturduklarını ifade eden Karacabey, "Bugün itibarıyla sayıları 1927 adet orman parkını kurduk. Vatandaşlarımız buralardan rekreasyon yönüyle de istifade ediyorlar. Bu aynı zamanda çok ciddi de bir istihdam kaynağı. Bu alanlarda toplam 45 bin kişi istihdam ediliyor. 45 bin kişi orman parklarından geçimini temin ediyor ve bugün itibarıyla da yaklaşık 7,5 milyar liralık ülke ekonomisini katkısı bulunuyor." diye konuştu.

Antalya Orman Bölge Müdürü Zafer Derince de Orman Okulları Projesi'nin, çocuklara doğa sevgisini, ekosistemin korunması ve çevre duyarlılığını kazandırma gibi ulvi bir görev üstlendiğini kaydetti.

Orman Okulları Çalıştayı

Orman Okulları Projesi'nin mevzuat yapısı, müfredat geliştirme süreçleri ve uygulama faaliyetlerinin detaylandırılacağı çalıştayda, Pamukkale Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Müdürü Prof. Dr. Fatma Taşkın Ekici, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi İdris Durusoy ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Şule Tepetaş Cengiz grup sorumluları olarak görev yapacak.

Çalıştaya, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim Terbiye Kurulu, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünden uzman öğretmenler ve koordinatörler de katılıyor.

Çalıştay, 20 Kasım'da sona erecek.