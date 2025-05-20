Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası Ödül Töreni 24 Mayıs'ta

Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası Ödül Töreni 24 Mayıs'ta
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Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası'nın altıncı dönemi, 12 bin 900 öğrencinin katılımıyla tamamlandı. Ödül töreni, 24 Mayıs'ta Milli Eğitim Bakanlığı'nın Şura Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası'nın ödül töreni, 24 Mayıs'ta Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Şura Salonu'nda yapılacak.

Türkiye Zeka Vakfının açıklamasına göre, Vakıf, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK'ın destekleriyle 2019'da başlatılan Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası'nın altıncısı bu yıl tamamlandı.

12 bin 900 öğrencinin katıldığı Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası, 1. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıflarda dereceye giren okulların takım üyelerine kupa ve madalyalarının verilmesiyle son bulacak.

24 Mayıs Cuma günü saat 13.30'da Ankara MEB Şura Salonu'nda yapılacak ödül töreninde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı'nın da konuşma yapması bekleniyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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