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Türkiye Okul Sporları Federasyonu'nun kapatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Türkiye Okul Sporları Federasyonu'nun kapatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

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TÜRKİYE Okul Sporları Federasyonu'nun kapatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

TÜRKİYE Okul Sporları Federasyonu'nun kapatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile; Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülmek üzere, Türkiye Okul Sporları Federasyonu başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kapatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Taşkıran - Güncel

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