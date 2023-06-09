Türkiye Okul Sporları Federasyonu'nun kapatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

TÜRKİYE Okul Sporları Federasyonu'nun kapatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile; Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülmek üzere, Türkiye Okul Sporları Federasyonu başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kapatıldı.