Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci ayağı Samsun'da yapıldı - Haberler

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Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci ayağı Samsun'da yapıldı

AA - Mustafa Çavuş - Güncel
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Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci ayağı Samsun'da yapıldı

Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde gerçekleştirildi.

VEZİRKÖPRÜ, SAMSUN (AA) - Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde gerçekleştirildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı kapsamında düzenlenen off-road yarışının ikinci gününde İncesu mevkisindeki seyirci etabı yapıldı.

Yarışta 24 araç ve 48 sporcu, 12 kilometrelik parkuru 3 kez geçerken bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Parkurları geçmeye çalışan bazı araçlar devrilirken görevliler sürücülere yardım etti.

Yarış tutkunu vatandaşlar da hafta sonunu fırsat bilip şampiyonaya büyük ilgi gösterdi.

AA / Mustafa Çavuş - Güncel

Vezirköprü, Türkiye, Samsun, Mayıs, Güncel, Haberler

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