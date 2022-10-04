Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un test sürüşleri devam ediyor
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Yerli otomobilin TOGG'un test sürüş videosu İSTANBUL - Türkiye'nin yerli otomobili TOGG test sürüşlerine devam ediyor.
Yerli otomobilin Togg'un test sürüş videosu İSTANBUL - Türkiye'nin yerli otomobili TOGG test sürüşlerine devam ediyor. Togg sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor." notu ile video paylaşıldı.
Kaynak: AA / Güncel