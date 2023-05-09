Türkiye'nin yerli otomobili TOGG Tekirdağ Valiliği önünde sergileniyor

TÜRKİYE'nin yerli otomobili TOGG Tekirdağ Valiliği önünde sergilenmeye başlandı.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, tarihi Tekirdağ Valiliği binası önünde sergilenmeye başladı. Valilik binası önünde yerli ve milli otomobili gören Tekirdağlı vatandaşlar TOGG'a yoğun ilgi gösterip, telefonlarıyla görüntü ve fotoğraf çekti. Aracı yakından inceleyip çok beğenen Hamdi Acar, " Türkiye'nin devrimlerinden bir tanesi. Özlenen arabamız. Çok şükür Tekirdağ'ımıza gelmiş. Kemikli bir araba. Yapanlardan yaptıranlardan Allah razı olsun" dedi. Otomobili görmeye gelen Nurettin Deniz de, "Yeni otomobilimiz Tekirdağ'a hayırlı olsun. İnceledik gördük. Türkiye'nin böyle bir araba yapması bizi gururlandırıyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.