Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Sivas'ta tanıtıldı

Sivas'ta tanıtılan Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a vatandaşlar ilgi gösterdi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in kullandığı ve içerisinde AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz'ın bulunduğu Togg, İnönü Bulvarı'nda vatandaşların yoğun ilgisi dolayısıyla güçlükle ilerleyerek Atatürk Kongre Müzesi bahçesine geldi.

Burada düzenlenen tanıtım töreninde konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı şehirde tarihi bir ana şahitlik ettiklerini söyledi.

Şimşek, yerli ve milli otomobil Togg'a kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yılmaz ise Togg'un Türkiye'nin gururu olduğunu dile getirerek, "Bu millet istikrarla kendisine hizmet edenlere sahip çıktıkça hiç şüpheniz olmasın Sivas'ın da Türkiye'nin de geleceği aydınlıktır. Allah milletimizin de Sivas'ın da yolunu ve bahtını açık eylesin. Bunları üretenlere, emeği geçenlere, Sivas'a getirenlere sonsuz teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de Sivas'a gelen yerli ve milli otomobilin hayırlı olmasını temenni ederek, "Birileri konuşur, söz verir ama eser, Cumhuriyet'in kurulduğu bu tarihi binanın yanında, 100 yıl sonra en büyük Cumhuriyet eseri olarak milli ve yerli ilk otomobilimiz Sivas'ta. Şehrimize, milletimize, ülkemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

"Anadolu kırmızısı" otomobili inceleyen Sivaslılar, hatıra fotoğrafı çektirdi.