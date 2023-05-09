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Türkiye'nin yerli otomobili Togg Sinop'ta tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Sinop'ta tanıtıldı

Güncel Haberler

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un, Sinop'ta tanıtımı yapıldı.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un, Sinop'ta tanıtımı yapıldı.

Şehir turunun ardından Sinop Valiliği önüne getirilen "Anadolu kırmızısı" rengindeki otomobile vatandaşlar ilgi gösterdi. Hatıra fotoğrafı çeken vatandaşlar, araçla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Otomobili görmeye gelen vatandaşlardan Necip Sazak, Togg ile millet olarak gurur duyduklarını söyledi.

İlk kez otomobili inceleme fırsatı bulduğunu anlatan Sazak, "Muhteşem bir araç, çok anlatmaya gerek yok. Allah bize almayı da nasip etsin. İlk fırsatta yazılacağız." dedi.

Onur Sazak ise otomobili çok beğendiğini belirterek, "Çok güzel bir otomobil olmuş. Yakından inceleme, görme fırsatımız oldu. İnşallah ilk fırsatta alacağız." diye konuştu.

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Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Tragger Türkiye Sinop TOGG Güncel Haberler

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