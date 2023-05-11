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Türkiye'nin yerli otomobili Togg Seydişehir'de sergilendi

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Seydişehir'de sergilendi

Güncel Haberler

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Konya'nın Seydişehir ilçesinde sergilendi.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Konya'nın Seydişehir ilçesinde sergilendi.

Seydişehir Belediyesi önüne getirilen "Anadolu kırmızısı" rengindeki otomobile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Togg'u yakından görmek isteyenler, Milli İrade Meydanı'nda aracı inceleyip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, en yakın zamanda araçtan bir tane belediyeye de almayı düşündüklerini söyledi.???????

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Seydişehir Türkiye Konya TOGG Güncel Haberler

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