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Türkiye'nin yerli otomobili Togg Serik'te tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Serik'te tanıtıldı

Güncel Haberler

Serik'te tanıtılan Türkiye'nin otomobili Togg'a vatandaşlar ilgi gösterdi.

Serik'te tanıtılan Türkiye'nin otomobili Togg'a vatandaşlar ilgi gösterdi.

Togg'un SUV modeli, Serik Çınaraltı Kent Meydanı'nda sergilendi.

Otomobil meraklıları Togg'u çok beğendiklerini belirtip, fotoğraf ve video çektirdi. Togg'a ilgi gösteren vatandaşlar, aracın içine de oturarak deneyimleme fırsatı buldu.

Aracın teknolojisini, dış görünüşünü ve konforunu beğenen vatandaşlar, Togg'un ortaya çıkmasında emeği olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel

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