Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Ödemiş'te tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, İzmir'in Ödemiş ilçesinde tanıtıldı.

Ödemiş Hükümet Meydanı'na getirilen "Anadolu Ateşi" kırmızısı Togg ile vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammet Şen, vatandaşların otomobili büyük bir heyecanla karşıladığını söyledi. Türkiye Yüzyılı'nda birçok başarıya şahit olunacağını kaydeden Şen, emeği geçenlere teşekkür etti.