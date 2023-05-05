Türkiye'nin yerli otomobili Togg Nizip'te tanıtıldı

Nizip'te tanıtılan Türkiye'nin otomobili Togg'a vatandaşlar ilgi gösterdi.

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Abdulhamit Gül, Togg ile Nizip Belediyesi önüne geldi.

Burada vatandaşlar Togg'u uzun süre inceledi.

Gül, yaptığı açıklamada, Togg'un Türkiye'nin gururu olduğunu belirterek, "Togg bizim, ülkemizin gururu ve Cumhurbaşkanımızın ülkemize kazandırdığı hizmetlerden biri. Bunun için çok gururluyuz, çok mutluyuz. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve AK Parti Nizip İlçe Başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan ile şehir turu yaparak vatandaşları selamladı.

Bazı vatandaşlar Togg'un geçtiği yola gül döktü.