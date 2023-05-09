Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Kütahya'da tanıtıldı

Kütahya'da, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X'in tanıtımı yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tanıtım için kente gönderilen aracın direksiyonuna geçen Vali Ali Çelik, Zafer Meydanı'nda tur attıktan sonra Kütahya Valiliği önüne geldi.

"Gemlik" renkli otomobili merakla inceleyen kent sakinleri, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çelik, gazetecilere Togg'un üretimiyle gurur duyduğunu söyledi.

Otomobilin tasarımını ve kullanım rahatlığını oldukça etkileyici bulduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Özellikle ön paneldeki giriş ekranı muazzam. Tasarım gerçekten çok harika. Ülkemizin uzun yıllardır beklediği yerli otomobilimiz artık yollarımızda. Bu bizler açısından büyük bir gurur. İleriye dönük daha iyi işler yapabileceğimize dair motivasyon unsuru. Vatandaşlarımız bunu sabırsızlıkla bekliyordu. Bu otomobilimizin burada tanıtımını yapmak bizler için de gurur verici. Bunlar önemli bir rol model, inşallah gençlerimiz daha iyi şeyler yapacaklar. Gençlerimizin başaramayacağı hiçbir şey yok, yeter ki biz umudumuzu ve heyecanımızı hiçbir zaman kaybetmeyelim."

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ın da katıldığı tanıtıma, vatandaşlar ilgi gösterdi.