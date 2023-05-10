Üye Girişi
Haberi Paylaş
Türkiye'nin yerli otomobili Togg Kulu ve Cihanbeyli'de sergilendi

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Kulu ve Cihanbeyli'de sergilendi

Güncel Haberler

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, tanıtım çalışmaları kapsamında Konya'nın Kulu ve Cihanbeyli ilçelerinde sergilendi.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, tanıtım çalışmaları kapsamında Konya'nın Kulu ve Cihanbeyli ilçelerinde sergilendi.

Kulu'da konvoyla Atatürk Caddesi'ne getirilen "Anadolu kırmızısı" rengindeki otomobile vatandaşlar ilgi gösterdi.

Togg'u yakından görmek isteyenler, Cumhuriyet Meydanı'nda aracı inceleyip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ardından Cihanbeyli İlçe Meydanı'nda sergilenen otomobil, ilgi gördü.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

Cihanbeyli Türkiye TOGG Kulu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title