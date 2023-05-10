Türkiye'nin yerli otomobili Togg Kulu ve Cihanbeyli'de sergilendi
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Türkiye'nin yerli otomobili Togg, tanıtım çalışmaları kapsamında Konya'nın Kulu ve Cihanbeyli ilçelerinde sergilendi.
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, tanıtım çalışmaları kapsamında Konya'nın Kulu ve Cihanbeyli ilçelerinde sergilendi.
Kulu'da konvoyla Atatürk Caddesi'ne getirilen "Anadolu kırmızısı" rengindeki otomobile vatandaşlar ilgi gösterdi.
Togg'u yakından görmek isteyenler, Cumhuriyet Meydanı'nda aracı inceleyip, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ardından Cihanbeyli İlçe Meydanı'nda sergilenen otomobil, ilgi gördü.
Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel