Türkiye'nin yerli otomobili Togg Kınık'ta sergilendi

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, İzmir'in Kınık ilçesinde sergilendi.

Hükümet Konağı önüne getirilen "Anadolu kırmızısı" rengindeki otomobile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, yaptığı açıklamada Togg'un Türkiye'nin gururu olduğunu söyledi.

Togg'un kullanımının rahat ve konforlu olduğunu belirten Doğruer, "Tamamen milli ve yerli olan otomobilimiz için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlarımıza, emeği geçen iş insanlarımıza, mühendislere ve herkese kalpten teşekkür ediyorum. Belediyemizin mayıs ayı meclis toplantısında Togg'un belediye hizmet aracı olması konusunda da oy birliği ile karar aldık." dedi.

Başkan Doğruer ve vatandaşlar, Togg ile hatıra fotoğrafı çektirdi.