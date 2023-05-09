Türkiye'nin yerli otomobili Togg Kilis'te sergilendi

AK Parti Kilis İl Başkanı Metin Karakuş, Kilis milletvekili adayları ve partililerle birlikte Togg'u kullanarak şehir turu attı. Meydanda toplanan kalabalık, sergilenen Togg ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

KİLİS'e ilk kez getirilen Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Cumhuriyet Meydanı'na görücüye çıktı.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, sergilenmek üzere ilk kez Kilis'e getirildi. Togg'u kullanan AK Parti Kilis İl Başkanı Metin Karakuş, Kilis milletvekili adayları Ahmet Salih Dal, Fazıl Arısoy ve partililerle şehir turu atıp, Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Meydanda toplanan kalabalık, sergilenen Togg ile hatıra fotoğrafı çektirdi.