Üye Girişi
Haberler

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Kastamonu'da vatandaşlarla buluştu

Güncelleme:
Abone Ol

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Kastamonu'da kurulan Mobil Deneyim Merkezi'nde vatandaşlarla buluştu. Togg'un T10X modelinin 'Oltu siyahı' rengini deneyimleme fırsatı bulan vatandaşlar, aracı inceleyip bilgi aldı ve öz çekim yaptı.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Kastamonu'da kurulan Mobil Deneyim Merkezi'nde vatandaşlarla buluştu.

Cumhuriyet Meydanı'nda 6 Aralık Çarşamba günü kurulan Mobil Deneyim Merkezi'nde Togg'un T10X modelinin "Oltu siyahı" rengini vatandaşlar deneyimleme fırsatı buldu.

Merkeze gelenler, Togg'u inceleyip yetkililerden bilgi alıp araçla öz çekim yaptı.

Vatandaşlardan Musa Ayhan, AA muhabirine, meydana gezmek için geldiğini, Togg'u görünce incelemeye başladığını söyledi.

Aracı çok beğendiğini aktaran Ayhan, "Arabanın her şeyi çok güzel. Yabancı marka alınacağına Türk markamızı almak her zaman daha iyidir. İçini de çok güzel yapmışlar, dar değil." dedi.

Koray Demir ise ilk defa Togg'u yakından inceleme fırsatı bulduğunu belirterek, "Devletimiz bu arabayı yapmış, helal olsun. Arabanın koltuğu, direksiyonu her şeyi rahat. İlk defa böyle bir arabaya bindim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Meydanı Kastamonu Türkiye TOGG Otomobil Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 11 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 11 Aralık 2023 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık Konya su kesintisi listesi! Yalı Çapkını 50.bölüm fragmanı İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Adabımuaşeret dersi nedir? Adabımuaşeret dersi zorunlu mu? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Asgari ücret toplantısı bitti mi? Asgari ücret toplantısı sonrası açıklamalar! Şırnak deprem mi oldu? Şırnak deprem şiddeti nedir? Bambaşka Biri günü mü değişti? Bambaşka Biri bu akşam neden yok? Gönül Dağı 118. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Asgari ücret 2. toplantı ne zaman, saat kaçta? 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak, son durum nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title