Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Kastamonu'da tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un tanıtımı, Kastamonu'da yapıldı.

Aracın direksiyonuna geçen Kastamonu Valisi Avni Çakır, şehir turunun ardından Togg'u Cumhuriyet Meydanı'na getirdi.

"Anadolu kırmızısı" rengindeki otomobile vatandaşlar ilgi gösterdi.

Çakır, gazetecilere, Togg'un Kastamonu'da bulunmasından gurur ve keyif duyduklarını söyledi.

Togg'un yıllarca özlemini duydukları bir araç olduğuna işaret eden Çakır, şöyle konuştu:

"Türk gencine, Türk bilim insanına imkan verildiğinde nasıl muhteşem eserlerin yapabileceğinin çok güzel bir örneği. Bunun havacılık sektöründe, insansız hava araçları sektörlerinde çok güzel örneklerini görüyorduk. Muhteşem bir araç. Sürücü olarak çok farklı araçlara bindim ama en konforlusu diyebilirim. Hem çevreci hem yerli hem milli hem teknolojik gençlerin bayılacağı bir araç. Her Türk vatandaşı gibi müthiş gurur duyuyorum. İnşallah tüm yollarda tüm sokaklarda tüm şehirlerde aracımızı göreceğiz."

Necati Atak ise galericilik yaptığını anlatarak, "Yerli ve milli olarak böyle muhteşem bir eserin ortaya çıkmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere tüm ekiplerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Yakından görmek çok farklı bir şey. Mükemmel bir tasarım, mükemmel güzellik. Allah yapanlardan razı olsun, memleketimize hayırlı olsun." dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Hüseyin Mahmutoğlu ise Togg'da emeği geçenlere teşekkür etti.

Kadriye Haliloğlu da aracı çok beğendiğini ifade etti.