Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Kars'ta tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Kars Kalesi eteklerindeki Bedesten bölgesinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

"Anadolu kırmızısı" rengindeki araca ilgi gösteren vatandaşlar, Togg ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ak Parti milletvekili adayları Yunus Kılıç ve Adem Çalkın, gazetecilere, Karslıların Türkiye'nin yaptığı otomobili görmek için bölgeye akın ettiğini belirterek, aracın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kars Doğu Anadolu Sürücü Kursları Dernek Başkanı Ömer Terim de nitelik olarak aracı çok beğendiklerini, Türkiye'nin böyle bir aracı hak ettiğini ifade ederek, "Bu aracın ülkemize çok şey katacağından eminiz. Biz de sürücü kursları olarak bundan sonraki eğitimlerimizde inşallah Togg ile yaparız. Ülke genelindeki 4 bin 500 sürücü kursundan her biri 1 tane alsa, yakıt ve eğitim açısından bize katkı sağlar." diye konuştu.