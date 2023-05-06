Türkiye'nin yerli otomobili Togg Karapınar'da tanıtıldı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde Türkiye'nin yerli otomobili Togg ilgi gördü.
Konya'nın Karapınar ilçesinde Türkiye'nin yerli otomobili Togg ilgi gördü.
Anıt Meydanı'nda sergilenen Togg'un cep telefonuyla fotoğrafını çekenler, sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Belediye Başkanı Mehmet Yaka, yaptığı açıklamada "Milli kaynaklarımızla yüzyılın projesi kapsamında Türk mühendislerin ürettiği yerli otomobilimiz ve gururumuz Togg Karapınar'ımızda." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Fatih Arslan - Güncel