Türkiye'nin yerli otomobili Togg Karaman'da tanıtıldı

Karaman'da Türkiye'nin yerli otomobili Togg ilgi gördü.

Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sergilenen Togg'un fotoğrafını cep telefonlarıyla çekenler, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, bunun herkesin gururu olduğunu söyledi.

Önümüzdeki dönemde adım adım bu ülkenin küresel güç olup dünyaya barış ve huzur getirmesi için birlikte mücadele edeceklerini aktaran Eser, "Güçlü devlet başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gayretleriyle böyle büyük başarılara, milletimizin göğsünü kabartan başarılara imza attık." dedi.